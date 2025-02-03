Судья матча Бельгия – Чили о том, что Бергс ударил плечом в глаз Гарина: «Я считаю это неприятной случайностью»

Карлос Рамос отреагировал на столкновение Зизу Бергса и Кристиана Гарина.

В матче Кубка Дэвиса Бергс сбил Гарина с ног , празднуя брейк, благодаря которому повел 6:5 в решающем сете. Чилиец отказался продолжать игру, сборная требовала дисквалифицировать Бергса.

В итоге Гарина оштрафовали на гейм за затяжку времени, он автоматически проиграл, а бельгийцы победили во встрече с Чили с общим счетом 3:1.

Рамос был главным судьей матча Бельгия – Чили.

«Я считаю это неприятной случайностью. Я не увидел никакого намерения действовать агрессивно. Во время матча не произошло ничего, что бы навело меня на мысль о том, что поступок был намеренным».

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