Судья матча Бельгия – Чили о том, что Бергс ударил плечом в глаз Гарина: «Я считаю это неприятной случайностью»
Карлос Рамос отреагировал на столкновение Зизу Бергса и Кристиана Гарина.
В матче Кубка Дэвиса Бергс сбил Гарина с ног, празднуя брейк, благодаря которому повел 6:5 в решающем сете. Чилиец отказался продолжать игру, сборная требовала дисквалифицировать Бергса.
В итоге Гарина оштрафовали на гейм за затяжку времени, он автоматически проиграл, а бельгийцы победили во встрече с Чили с общим счетом 3:1.
Рамос был главным судьей матча Бельгия – Чили.
«Я считаю это неприятной случайностью. Я не увидел никакого намерения действовать агрессивно. Во время матча не произошло ничего, что бы навело меня на мысль о том, что поступок был намеренным».
Замес в Кубке Дэвиса: чилийца ударили плечом в глаз, сбили с ног, а потом еще и оштрафовали
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisBelgium
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