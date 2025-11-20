Алькарас о предложении Тони Надаля уменьшить размер ракеток: «Это был бы шаг назад. Нельзя идти против эволюции»
Карлос Алькарас: уменьшить размер ракеток – это шаг назад.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас ответил на предложение Тони Надаля уменьшить размер ракеток, чтобы замедлить игру и снизить риск травм.
«Это был бы шаг назад. Теннис начинался с деревянных ракеток, потом появились металлические и алюминиевые, а сейчас у нас современные, позволяющие разнообразнее играть и сильнее вращать мяч.
Раньше играли более плоско, резанными ударами, без такой скорости. Со временем, во времена Рафы [Надаля], игра стала быстрее, а сейчас – еще быстрее. Нельзя идти против эволюции. Нужно быть физически готовым к той скорости, с которой играют сейчас. Я не согласен с этой идеей».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: marca.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости