  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас о предложении Тони Надаля уменьшить размер ракеток: «Это был бы шаг назад. Нельзя идти против эволюции»
Алькарас о предложении Тони Надаля уменьшить размер ракеток: «Это был бы шаг назад. Нельзя идти против эволюции»

Карлос Алькарас: уменьшить размер ракеток – это шаг назад.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас ответил на предложение Тони Надаля уменьшить размер ракеток, чтобы замедлить игру и снизить риск травм.

«Это был бы шаг назад. Теннис начинался с деревянных ракеток, потом появились металлические и алюминиевые, а сейчас у нас современные, позволяющие разнообразнее играть и сильнее вращать мяч.

Раньше играли более плоско, резанными ударами, без такой скорости. Со временем, во времена Рафы [Надаля], игра стала быстрее, а сейчас – еще быстрее. Нельзя идти против эволюции. Нужно быть физически готовым к той скорости, с которой играют сейчас. Я не согласен с этой идеей».

Что такое теннисная ракетка и как она устроена

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: marca.com
