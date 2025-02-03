Австралия, Германия, Испания, США и еще девять стран вышли во 2-й этап квалификации Кубка Дэвиса
Завершился первый этап квалификации Кубка Дэвиса.
Аргентина, Австралия, Бельгия, Австрия, Германия, Япония, США, Чехия, Дания, Испания, Хорватия, Франция, Венгрия вышли во второй, сентябрьский этап квалификации, где присоединятся к прошлогодним финалистам Нидерландам.
Результаты всех матчей (первыми указаны хозяева):
Норвегия – Аргентина – 2:3
Швеция – Австралия – 1:3
Бельгия – Чили – 3:1
Канада – Венгрия – 2:3
Австрия – Финляндия – 4:0
Израиль – Германия – 1:3
Япония – Великобритания – 3:2
Тайвань – США – 0:4
Чехия – Южная Корея – 4:0
Дания – Сербия – 3:2
Швейцария – Испания – 1:3
Хорватия – Словакия – 3:1
Франция – Бразилия – 4:0
Опубликовала: Любовь Энина
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