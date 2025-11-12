Музетти впервые выиграл матч на итоговом. Все четверо в группе Коннорса сохраняют шансы на выход в полуфинал
Музетти обыграл Де Минаура на итоговом и сохранил шансы на выход из группы.
В группе Джимми Коннорса на итоговом турнире ATP в Турине прошли два тура
Карлос Алькарас, выигравший оба матча, пока не вышел в полуфинал. В четверг он сыграет с Лоренцо Музетти, который сегодня обыграл Алекса де Минаура (7:5, 3:6, 7:5). Итальянец отыграл подачу на матч и одержал 45-ю победу в сезоне. Для него это первая в карьере победа на итоговом.
Во втором матче встретятся Де Минаур и Тэйлор Фриц. Все четверо сохраняют шансы на выход из группы.
Алькарас запугал и погубил Фрица движением – и выжил в суперматче
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
