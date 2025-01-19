Бадоса о том, может ли ее успех на Australian Open вдохновить Циципаса, у которого сейчас трудный период: «Надеюсь»
Паула Бадоса надеется, что ее успехи в Австралии вдохновят Стефаноса Циципаса.
Испанка вышла в четвертьфинал первого в сезоне «Большого шлема». На пресс-конференции у нее спросили, может ли ее успех вдохновить Циципаса, у которого сейчас трудный период в карьере.
«Надеюсь (смеется).
Он мне очень помогает. Даже на днях после матча он давал мне советы. И сегодня он пришел.
Он меня очень вдохновляет – потому что он уже очень многого добился в теннисе. Для меня советы такого человека очень важны. Мне очень нравится».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Бадосы
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