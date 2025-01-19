Бадоса о том, может ли ее успех на Australian Open вдохновить Циципаса, у которого сейчас трудный период: «Надеюсь»

Паула Бадоса надеется, что ее успехи в Австралии вдохновят Стефаноса Циципаса.

Испанка вышла в четвертьфинал первого в сезоне «Большого шлема». На пресс-конференции у нее спросили, может ли ее успех вдохновить Циципаса, у которого сейчас трудный период в карьере.

«Надеюсь (смеется) .

Он мне очень помогает. Даже на днях после матча он давал мне советы. И сегодня он пришел.

Он меня очень вдохновляет – потому что он уже очень многого добился в теннисе. Для меня советы такого человека очень важны. Мне очень нравится».