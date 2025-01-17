Циципас подсказывал Бадосе во время матча с Костюк. Она с ним спорила
Стефанос Циципас и Паула Бадоса поспорили по ходу матча на Australian Open.
Циципас, вылетевший в первом круге, пришел на третий раунд своей девушки Бадосы против Марты Костюк. Во втором сете он ей подсказывал, когда она проигрывала 0:3.
Бадоса ответила, что из-за ветра не может нормально бить по мячу.
Циципас попросил ее успокоиться.
Опубликовал: Павел Ниткин
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