Циципас подсказывал Бадосе во время матча с Костюк. Она с ним спорила

Стефанос Циципас и Паула Бадоса поспорили по ходу матча на Australian Open.

Циципас, вылетевший в первом круге, пришел на третий раунд своей девушки Бадосы против Марты Костюк. Во втором сете он ей подсказывал, когда она проигрывала 0:3.

Бадоса ответила, что из-за ветра не может нормально бить по мячу.

Циципас попросил ее успокоиться.