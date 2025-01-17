Бадоса о поддержке Циципаса: «Кажется, он нервничал сильнее меня»

Паула Бадоса оценила поддержку Стефаноса Циципаса в матчах Australian Open.

В третьем круге она обыграла Марту Костюк – 6:4, 4:6, 6:3.

– Кажется, ты предложила ему взять ракетку и самому выйти на корт…

– Я говорила это тренеру.

Он меня очень поддерживал, давал отличные советы – рисковать, играть агрессивно. Он болел за меня в каждом розыгрыше – и, кажется, нервничал сильнее меня.