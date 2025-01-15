Бадоса о Циципасе после победы за 48 минут: «Он всегда жалуется, когда я играю долгие матчи, так что сегодня я собой горжусь»
Паула Бадоса поблагодарила Стефаноса Циципаса за поддержку на Australian Open.
Она разгромила Талию Гибсон 6:1, 6:0 за 48 минут. Испанка третий вышла в третий круг австралийского «Большого шлема».
«Он всегда жалуется, когда я играю долгие матчи, так что сегодня я горжусь собой. Здорово, что он рядом, он так меня поддерживает. Пожалуйста, поаплодируйте, потому что у него сейчас не лучшее время, но он обязательно вернется», – сказала Бадоса в интервью на корте.
Напомним, Циципас выбыл в первом круге Australian Open, проиграв Алексу Микельсену.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
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