Кириос планирует сыграть на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс
Ник Кириос готовится сыграть на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
В этом году австралиец вернулся в тур после долгого отсутствия и провел два одиночных и три парных матча.
«Моим болельщикам! Ценю вашу поддержку – я вернулся домой и буду тренироваться к турниру в Индиан-Уэллс.
Был сложный период, так как на Australian Open у меня был четырехсантиметровый надрыв/растяжение мышц живота. Я сделаю все возможное, чтобы восстановиться и подготовиться к следующим соревнованиям».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Кириоса
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