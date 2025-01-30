Кириос планирует сыграть на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс

Ник Кириос готовится сыграть на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

В этом году австралиец вернулся в тур после долгого отсутствия и провел два одиночных и три парных матча.

«Моим болельщикам! Ценю вашу поддержку – я вернулся домой и буду тренироваться к турниру в Индиан-Уэллс.

Был сложный период, так как на Australian Open у меня был четырехсантиметровый надрыв/растяжение мышц живота. Я сделаю все возможное, чтобы восстановиться и подготовиться к следующим соревнованиям».