Кириос получил травму мышц живота

Ник Кириос сообщил, что получил растяжение мышц живота.

«К сожалению, не смогу сыграть с хорошим другом Новаком 9 января – сделали УЗИ брюшной полости, у меня растяжение. Буду отдыхать и делать все возможное, чтобы быть в порядке к Australian Open», – написал австралиец.