Кириос и Коккинакис снялись с парного Australian Open по ходу матча первого круга
Ник Кириос и Танаси Коккинакис снялись с парного Australian Open.
Они не смогли доиграть встречу против Джеймса Дакворта и Александра Вукича из-за травмы плеча Коккинакиса. Чемпионы-2022 снялись при счете 5:7, 2:3.
Напомним, вчера Коккинакис упустил подачу на матч против Джека Дрэйпера.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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