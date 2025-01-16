Кириос и Коккинакис снялись с парного Australian Open по ходу матча первого круга

Ник Кириос и Танаси Коккинакис снялись с парного Australian Open.

Они не смогли доиграть встречу против Джеймса Дакворта и Александра Вукича из-за травмы плеча Коккинакиса. Чемпионы-2022 снялись при счете 5:7, 2:3.

Напомним, вчера Коккинакис упустил подачу на матч против Джека Дрэйпера.