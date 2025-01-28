Хенмэн о победе Синнера на Australian Open: «С комментаторской позиции казалось, что он вообще ни разу ни в чем не сомневался»

Тим Хенмэн прокомментировал защиту титула Янника Синнера на Australian Open.

В финале итальянец обыграл Александра Зверева 6:3, 7:6(4), 6:3.

«Достойный чемпион, блестящее выступление. С комментаторской позиции казалось, что он вообще ни разу ни в чем не сомневался.

Это его третий «Шлем» и третье поражение Зверева в финале. В самые важные моменты именно Синнер перехватывал инициативу, брал быка за рога и показывал самый агрессивный теннис. И он снова добился желаемого результата.

Очень впечатляет то, что Янник не отдал ни сета в полуфинале и финале».

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