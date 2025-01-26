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Синнер о том, что лучше играет на харде: «Постоянно думаю, что нужно выиграть «Большие шлемы» и на других покрытиях»

Янник Синнер рассказал, как относится к игре на разных покрытиях.

Первая ракетка мира выиграл три титула «Большого шлема» на харде – два Australian Open и US Open. На «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» он выходил в полуфинал.

– Чувствуете ли вы, что играете на харде лучше, чем на других покрытиях?

– Конечно, на харде я чувствую себя более комфортно. Это видно. Но я позитивно на это смотрю – значит, мне есть над чем работать в игре на других покрытиях, разбираться, что к чему. И я потрачу много сил, чтобы найти пути и пройти далеко и на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне».

Я всегда говорю, что я все еще молод и у меня есть время приспособиться, особенно на траве. Я не играл на этом покрытии, когда был юниором, так что это было для меня чем-то новым, когда я попал в тур.

Мне нравятся сложности, когда я ищу, где могу прибавить. Надеюсь, я смогу показать итог, когда начнется сезон.

– Насколько важно для вас выиграть другие турниры «Большого шлема»?

– Это одна из вещей, о которой я все время думаю. Потому что надо быть сбалансированным теннисистом и [хорошо играть] не только на одном покрытии, но и на двух остальных.

Я совсем не считаю прошлый сезон на грунте и траве плохим. Могу ли я играть лучше? Да. Посмотрим. Конечно, мы стремимся попасть в этот ритм игры, потому что он немного отличается – особенно на траве, потому что там немного иначе двигаешься на корте.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Синнера
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