Синнер о Кейхилле: «Это его последний Australian Open как тренера – я старался добиться хороших результатов в том числе ради него»
Ранее стало известно, что Кейхилл покинет команду итальянца в конце этого сезона. Во время речи на корте после победы на Australian Open Синнер сказал, что «попробует уговорить его остаться».
– Чем выделяется Даррен как тренер? И как вы будете его убеждать остаться в команде?
– Это будет очень тяжело (смеется).
Смотрите, он очень честный. Чтобы быть хорошим тренером у разных игроков, надо его понимать, что ему нравится, что нет, попадать в его ритм – у [Даррена] это занимает всего несколько недель. И все уже работает.
Еще он очень-очень скромный. Он замечательно вписывается в команду. Здесь я старался добиться хороших результатов в том числе ради него, потому что он австралиец и это его последний Australian Open как тренера.
Но мы много говорим о Даррене, а здесь еще есть и часть Симоне [Ваньоцци]. Он делает удивительную работу. Он изменил меня как игрока и дал уверенность в том, что я могу делать абсолютно разные вещи.
Думаю, это сочетание двух удивительных... не только тренеров, но и людей. Мне очень повезло найти Даррена, Симоне и всех остальных, с кем мы продолжаем работать.
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