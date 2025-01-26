Женщину, кричавшую на Australian Open об обвинениях о домашнем насилии Зверева, вывели с арены с полицией

На Australian Open болельщицу увели с арены за слова в адрес Александра Зверева.

Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг.

Перед речью Зверева на церемонии награждения женщина на трибуне закричала : «Австралия верит Оле и Бренде». После этого охрана вывела ее с трибуны к выходу с Арены Рода Лэйвера. Затем к ней подошли несколько полицейских, выдали протокол и сопроводили ее за пределы территории.

Ротенберг сообщает, что во время этого охранник требовал отойти от женщины и вернуться на трибуну.

В Tennis Australia от комментариев отказались.

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