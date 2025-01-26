Женщину, кричавшую на Australian Open об обвинениях о домашнем насилии Зверева, вывели с арены с полицией
На Australian Open болельщицу увели с арены за слова в адрес Александра Зверева.
Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг.
Перед речью Зверева на церемонии награждения женщина на трибуне закричала: «Австралия верит Оле и Бренде». После этого охрана вывела ее с трибуны к выходу с Арены Рода Лэйвера. Затем к ней подошли несколько полицейских, выдали протокол и сопроводили ее за пределы территории.
Ротенберг сообщает, что во время этого охранник требовал отойти от женщины и вернуться на трибуну.
В Tennis Australia от комментариев отказались.
Детали судебного дела Зверева: как шли переговоры, признали ли его невиновным
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: www.benrothenberg.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем