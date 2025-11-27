Жоао Фонсека: «Я не был особо знаком с Фрицем, а теперь мы очень близкие друзья»

Фонсека: я не был особо знаком с Фрицем, а теперь мы очень близкие друзья.

Жоао Фонсека рассказал о дружбе с Тэйлором Фрицем.

В сентябре они вместе выступали за команду Мира на Кубке Лэйвера.

«Я дружу со многими игроками, мы со всеми тренируемся. Очевидно, что кто-то относится к другим дружелюбнее, так что с кем-то тренироваться приятнее, но на Кубке Лэйвера я со всеми очень хорошо поладил.

И Де Минаур, и [Франсиско] Серундоло говорят по-испански, так что в итоге мы немного общались друг с другом. Но американцев – например, Опелку – я знал не так хорошо, но мы отлично подружились.

Я не был особо знаком с Фрицем, а теперь мы очень близкие друзья. Раньше, когда я проходил мимо него в раздевалке или где-то еще, то он со мной даже не здоровался. Он был гораздо более застенчивым, не разговаривал со мной, а после Кубка Лэйвера мы начали общаться в мессенджере.

Он поздравил меня после титула в Базеле, так что мы время от времени общаемся. Для меня это очень неожиданно, потому что раньше мы вообще не общались, а теперь стали такими хорошими друзьями. Но у меня со всеми в команде сложились хорошие отношения».