Зверев о женщине, кричавшей «Австралия верит Оле и Бренде»: «Рад за нее. Думаю, она была единственной, кто в тот момент во что-то верил»

Александр Зверев отреагировал на крики трибун о его деле о домашнем насилии.

Перед церемонией награждения на Australian Open на корте были слышны слова : «Австралия верит Оле и Бренде».

«Уже девять месяцев нет никаких обвинений.

Рад за нее. Думаю, она была единственной на арене, кто в тот момент во что-то верил.

Думаю, я сделал все, что мог. Я не буду больше поднимать эту тему».

Напомним, две бывшие девушки второй ракетки мира обвиняли его в домашнем насилии – Ольга Шарыпова и Бренда Патеа. В случае с Шарыповой расследование проводила ATP, которая не нашла достаточных доказательств вины теннисиста, а в деле с Патеа стороны пришли к досудебному соглашению.

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