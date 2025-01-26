Зверев о женщине, кричавшей «Австралия верит Оле и Бренде»: «Рад за нее. Думаю, она была единственной, кто в тот момент во что-то верил»
Александр Зверев отреагировал на крики трибун о его деле о домашнем насилии.
Перед церемонией награждения на Australian Open на корте были слышны слова: «Австралия верит Оле и Бренде».
«Уже девять месяцев нет никаких обвинений.
Рад за нее. Думаю, она была единственной на арене, кто в тот момент во что-то верил.
Думаю, я сделал все, что мог. Я не буду больше поднимать эту тему».
Напомним, две бывшие девушки второй ракетки мира обвиняли его в домашнем насилии – Ольга Шарыпова и Бренда Патеа. В случае с Шарыповой расследование проводила ATP, которая не нашла достаточных доказательств вины теннисиста, а в деле с Патеа стороны пришли к досудебному соглашению.
Детали судебного дела Зверева: как шли переговоры, признали ли его невиновным
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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