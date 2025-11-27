  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мэдисон Киз: «Из-за Большой тройки и Серены искажено представление об успешной карьере»
6

Мэдисон Киз: «Из-за Большой тройки и Серены искажено представление об успешной карьере»

Мэдисон Киз: сейчас искажено представление об успешной карьере.

Чемпионка Australian Open-2025 Мэдисон Киз считает, что сейчас люди по-другому оценивают успех в теннисе.

«У игроков и фанатов сейчас несколько искаженное представление о том, что такое успешная карьера, потому что у нас есть Новак [Джокович], Рафа [Надаль], Роджер [Федерер], Серена – они выиграли по 20 турниров «Большого шлема». Это безумие.

Так что теперь мне кажется, что планка в умах людей сильно смещена, потому что выиграть один турнир «Большого шлема» – это то, о чем мечтаешь еще в детстве. Это уже само по себе невероятно.

Но из-за того, что есть игроки, выигравшие по 20 «Шлемов», люди теперь думают: «Вау, а ты ни разу не дошел до финала?» При этом на самом деле ты сделал много других крутых вещей», – сказала Киз в подкасте The Player’s Box.

Джокович, Надаль и Федерер задушили три поколения и состарили теннис. Теперь он молодеет

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: The Player’s Box Podcast
logoМэдисон Киз
logoATP
logoНовак Джокович
logoWTA
logoРоджер Федерер
logoСерена Уильямс
logoРафаэль Надаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Анастасия Потапова: «К сожалению, Новый год мы не празднуем, потому что всегда выходило так, что 1 января я играла первым запуском в 11 утра»
9 минут назад
«Топ-15 железно планирую». Кудерметова – о рейтинговых целях на 2026 год
38 минут назад
Трофеи Северной Пальмиры. Медведев играет с Бубликом, Хачанов встретится с Грикспором, Шнайдер – с Кудерметовой, Потапова победила Путинцеву
сегодня, 10:40Live
Даниил Медведев: «Я уже знаю, кого Сервара будет тренировать. Скорее всего, мы с этим игроком будем тренироваться во время предсезонки»
сегодня, 10:22
Анастасия Потапова: «У меня полностью сменился тренерский штаб, цель – попасть в топ-20»
сегодня, 09:41
Вероника Кудерметова: «Мальдивы – единственное место, где ты можешь отдохнуть, на неделю отключить голову»
сегодня, 08:59
Алькарас вручил Месси трофей за победу «Интер Майами» в Восточной конференции МЛС
сегодня, 08:13Видео
У Музетти родился второй ребенок
сегодня, 07:19Фото
Коллинс о том, что начала встречаться с парнем: «Посмотрим, сможет ли он выдержать»
вчера, 19:50
Александр Бублик: «Я думал о завершении карьеры в начале года»
вчера, 18:13
Ко всем новостям
Последние новости
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
сегодня, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
вчера, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
18 ноября, 13:36Фото
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото