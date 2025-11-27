Мэдисон Киз: «Из-за Большой тройки и Серены искажено представление об успешной карьере»

Мэдисон Киз: сейчас искажено представление об успешной карьере.

Чемпионка Australian Open-2025 Мэдисон Киз считает, что сейчас люди по-другому оценивают успех в теннисе.

«У игроков и фанатов сейчас несколько искаженное представление о том, что такое успешная карьера, потому что у нас есть Новак [Джокович ], Рафа [Надаль ], Роджер [Федерер ], Серена – они выиграли по 20 турниров «Большого шлема». Это безумие.

Так что теперь мне кажется, что планка в умах людей сильно смещена, потому что выиграть один турнир «Большого шлема» – это то, о чем мечтаешь еще в детстве. Это уже само по себе невероятно.

Но из-за того, что есть игроки, выигравшие по 20 «Шлемов», люди теперь думают: «Вау, а ты ни разу не дошел до финала?» При этом на самом деле ты сделал много других крутых вещей», – сказала Киз в подкасте The Player’s Box.

