Мэдисон Киз: «Из-за Большой тройки и Серены искажено представление об успешной карьере»
Чемпионка Australian Open-2025 Мэдисон Киз считает, что сейчас люди по-другому оценивают успех в теннисе.
«У игроков и фанатов сейчас несколько искаженное представление о том, что такое успешная карьера, потому что у нас есть Новак [Джокович], Рафа [Надаль], Роджер [Федерер], Серена – они выиграли по 20 турниров «Большого шлема». Это безумие.
Так что теперь мне кажется, что планка в умах людей сильно смещена, потому что выиграть один турнир «Большого шлема» – это то, о чем мечтаешь еще в детстве. Это уже само по себе невероятно.
Но из-за того, что есть игроки, выигравшие по 20 «Шлемов», люди теперь думают: «Вау, а ты ни разу не дошел до финала?» При этом на самом деле ты сделал много других крутых вещей», – сказала Киз в подкасте The Player’s Box.
Джокович, Надаль и Федерер задушили три поколения и состарили теннис. Теперь он молодеет