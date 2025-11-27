Циципас отреагировал на мем, где вместе с Медведевым сидит за столом на День благодарения
Стефанос Циципас отреагировал на мем, где сидит за столом с Даниилом Медведевым.
На День благодарения Tennis Channel опубликовал изображение с игроками за праздничным столом и предложил болельщикам выбрать, к кому бы они присоединились.
Стефанос Циципас оказался в компании Даниила Медведева, Новака Джоковича и Арины Соболенко.
В ответ на публикацию Стефанос выложил фото с Кубка Лэйвера, где он и Медведев сидят друг напротив друга, с подписью: «Прямая трансляция со стола B».
«Он сказал «сраный русский». Это нормально?» С чего началась вражда Медведева и Циципаса
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TennisChannel
