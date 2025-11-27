Циципас отреагировал на мем, где вместе с Медведевым сидит за столом на День благодарения

Стефанос Циципас отреагировал на мем, где сидит за столом с Даниилом Медведевым.

На День благодарения Tennis Channel опубликовал изображение с игроками за праздничным столом и предложил болельщикам выбрать, к кому бы они присоединились.

Стефанос Циципас оказался в компании Даниила Медведева , Новака Джоковича и Арины Соболенко .

В ответ на публикацию Стефанос выложил фото с Кубка Лэйвера, где он и Медведев сидят друг напротив друга, с подписью: «Прямая трансляция со стола B».

