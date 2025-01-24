На грунтовом «пятисотнике» в Барселоне сократится количество участников

На турнире ATP 500 в Барселоне с этого года сократится количество участников.

Соревнования вернутся к сетке из 32 теннисистов, как это последний раз было в 1972-м. В последние 12 сезонов в основе турнира выступало 48 игроков.

Отметим, что в этом году турнир пройдет 14-20 апреля. Участие уже подтвердили Карлос Алькарас и Каспер Рууд.