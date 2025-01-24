На грунтовом «пятисотнике» в Барселоне сократится количество участников
На турнире ATP 500 в Барселоне с этого года сократится количество участников.
Соревнования вернутся к сетке из 32 теннисистов, как это последний раз было в 1972-м. В последние 12 сезонов в основе турнира выступало 48 игроков.
Отметим, что в этом году турнир пройдет 14-20 апреля. Участие уже подтвердили Карлос Алькарас и Каспер Рууд.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @bcnopenbs
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