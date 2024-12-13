Алькарас сыграет на апрельском турнире в Барселоне

Карлос Алькарас в следующем сезоне сыграет на турнире в Барселоне.

Турнир ATP 500 договорился о возвращении Алькараса – третьей ракетки мира и двукратного чемпиона.

В этом году испанец пропустил домашний турнир из-за травмы предплечья. В 2025-м соревнования пройдут 14-20 апреля.