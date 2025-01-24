Рублев о начале сезона: «Обидно проиграть два первых круга, но чувствую себя в разы лучше, чем в том году»

Андрей Рублев рассказал, как пережил неудачное начало сезона.

Россиянин проиграл Фабиану Марожану в первом матче в Гонконге и Жоао Фонсеке на старте Australian Open.

– После Australian Open твои фанаты переживают за твое моральное состояние. Как ты справляешься после поражения в Австралии?

– Нормально себя чувствую – намного лучше, чем в том году после Австралии. Обидно проиграть два первых круга, но чувствую себя в разы лучше, чем в том году, когда я начал сезон с победы [в Гонконге] и четвертьфинала [Australian Open]. Мне было намного тяжелее, ужаснее, в разы хуже.

А сейчас – да, результат плохой, но ощущаю себя лучше. И сама игра… Сам понимаю, что играл лучше, прибавляю во всем. Просто нужно продолжать – и оно где-то обязательно выстрелит.

В том году делал много глупостей. В плане результатов начал сезон офигенно, но делал много неправильных вещей. Хотя сама игра была. В Гонконге и Австралии первые круги я очень плохо играл. Очень много страдал, не попадал, ничего не получалось, еле перебивая, выигрывал матчи. На тот момент немного помогли соперники. А в этом году для первого круга был приличный уровень игры. Просто соперники в этот раз классно сыграли. В тот раз я давал играть всем соперникам, но они не справились, а сейчас играл хорошо, но соперники лучше.

– Есть такое, что ты новое узнал о себе? Можешь поделиться?

– Много. Делиться не буду. Это не теннисная история – скорее все вместе. Больше сам про себя.

Поэтому мне интересно, как сложится этот год. Есть какое-то положительное предчувствие, – сказал Рублев в интервью Евгению Донскому для канала «Больше!»

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