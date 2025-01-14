Фонсека о том, каково было обыграть Рублева: «Неплохо»

Жоао Фонсека оценил победу над Андреем Рублевым.

18-летний бразилец впервые выступал в основной сетке «Большого шлема» и обыграл №9 в мире со счетом 7:6(1), 6:3, 7:6(5).

«Неплохо. Я просто наслаждался каждым моментом – впервые играл на огромном стадионе, на «Большом шлеме». Так что просто наслаждался.

Хочу искренне поблагодарить зрителей за поддержку. Тут так много бразильцев. Я очень рад, это невероятно.

Я просто показывал свой теннис – и теперь мы во втором круге».