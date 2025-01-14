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Фонсека о победе над Рублевым: «Теперь мои ожидания выше. Я хочу большего. Мне кажется, это и есть чемпионское мышление»

Жоао Фонсека прокомментировал победу над Андреем Рублевым на Australian Open.

18-летний бразилец победил 7:6(1), 6:3, 7:6(5) и вышел на Лоренцо Сонего.

– Вы доставали телефон, смотрели сколько там сообщений? Вы осознали, что совершили в своем первом матче на «Большом шлеме»?

– Да, я смотрел телефон, пока был в ванне со льдом. Там была куча сообщений, и я его убрал (смеется). Я написал родным, близким. Я пока не согрелся после ванны со льдом (улыбается).

Конечно, это потрясающий результат. Первая победа на «Большом шлеме», первая победа над соперником из топ-10, первое выступление в основной сетке «Большого шлема». Для меня все в новинку, но я хорошо отыграл матч и очень собой доволен, очень горжусь тем, как боролся, и тем, что был сосредоточен в каждом гейме, в каждом розыгрыше. Я очень доволен.

– Насколько вы сейчас уверены в себе? В этом году вы пока не проиграли ни сета. Это победа на молодежном итоговом турнире помогла вам обрести эту уверенность?

– Да, конечно, тот турнир придал мне уверенности. Я хорошо играю и должен наслаждаться моментом, показывать максимум. Я стараюсь идти от розыгрыша к розыгрышу и показывать хороший уровень в матчах против этих парней, прибавлять в важные моменты. Мы стараемся не останавливаться, именно стабильность отличает топ-игроков, и я хочу быть стабилен. В конце года у меня началась хорошая серия, и я стараюсь ее продолжать.

– Многие в теннисном мире считали, что, несмотря на рейтинг, именно вы фаворит в этом матче. Вы так считали и чувствовалось ли это давление, когда вы были на корте?

– Я знал, что будет давление. Как я уже сказал, для меня все было в новинку. Но я не считал себя фаворитом. Выходя на корт, я думал так: мне 18 лет, а он игрок топ-10. Я должен показать максимум. Конечно, я уверен в себе, я знал, что могу победить, но я не давил на себя.

Конечно, когда я вел 2:0 по сетам, я начал думать, что, возможно, выиграю. Я понимал, что должен сосредоточиться, продолжать давить, и, конечно, начал нервничать, но смог сохранить самообладание.

– Изменились ли ваши ожидания от этого турнира? Чего вы ждете от себя?

– Приехав сюда, я поставил цель попасть в основную сетку. Конечно, теперь мои ожидания выше. Я хочу большего. Конечно, я очень доволен сегодняшним выступлением, победой, но я уже думаю о следующем матче. Это будет хорошая встреча с классным игроком. Да, хочется большего. Мне кажется, это и есть чемпионское мышление. Так что я просто стараюсь думать о следующем матче.

Рублев проиграл тинейджеру – и другие события 3-го дня Australian Open

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Фонсеки
logoAustralian Open
logoАндрей Рублев
logoATP
logoЖоао Фонсека
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