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Рублев останется в топ-10 по итогам Australian Open

Андрей Рублев сохранит место в топ-10 рейтинга ATP после Australian Open.

Это стало известно после вылета с турнира Бена Шелтона, который мог опередить россиянина в случае победы. В понедельник Рублев опустится на одну строчку – с девятой на 10-ю.

Опубликовал: Кирилл Куценко
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