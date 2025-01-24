Рублев останется в топ-10 по итогам Australian Open
Андрей Рублев сохранит место в топ-10 рейтинга ATP после Australian Open.
Это стало известно после вылета с турнира Бена Шелтона, который мог опередить россиянина в случае победы. В понедельник Рублев опустится на одну строчку – с девятой на 10-ю.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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