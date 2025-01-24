Билеты на финал Australian Open подешевели после отказа Джоковича

Билеты на финал AO подешевели после того, как Новак Джокович выбыл с турнира.

Серб не доиграл полуфинал против Александра Зверева из-за травмы левого бедра. После этого минимальная цена на билет на мужской финал упала с 1300 до 900 австралийских долларов. И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open