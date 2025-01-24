Билеты на финал Australian Open подешевели после отказа Джоковича
Билеты на финал AO подешевели после того, как Новак Джокович выбыл с турнира.
Серб не доиграл полуфинал против Александра Зверева из-за травмы левого бедра.
После этого минимальная цена на билет на мужской финал упала с 1300 до 900 австралийских долларов.
И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал «Гейм, Сет, Макс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем