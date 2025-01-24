Зверев – второй теннисист в Открытой эре, который побеждал и проигрывал в полуфинале ТБШ после отказа
2-й полуфинал «Большого шлема» с участием Александра Зверева завершился отказом.
Сегодня немец прошел Новака Джоковича на Australian Open: серб снялся при счете 6:7(5). На «Ролан Гаррос»-2022 сам Зверев снялся при счете 6:7(8), 6:6 против Рафаэля Надаля.
Ранее лишь один теннисист в Открытой эре выигрывал и проигрывал в полуфинале «Шлема» после отказа. Это Надаль, который на US Open-2018 уступил Хуану Мартину дель Потро после двух сетов (6:7(3), 2:6).
И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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