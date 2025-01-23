«Нельзя сравнивать победы на «Большом шлеме» до Открытой эры и после». Муратоглу о том, что от Серены ждали, что она побьет рекорд Маргарет Корт

Патрик Муратоглу высказался о рекордных 24 «Больших шлема» Маргарет Корт.

13 титулов австралийка выиграла до начала Открытой эры.

Болельщица написала в твиттере, что медиа не должны были так сильно давить на Серену Уильямс, которая выиграла 23 «Шлема», с тем, что ей нужно побить рекорд Корт, так как его нельзя им считать.

«Я говорил об этом миллион раз. При всем уважении, Маргарет Корт установила рекорд в то время, когда теннис даже не был профессиональным спортом. Победу на «Большом шлеме» в то время никак нельзя сравнить с победой на «Большом шлеме» в Открытую эру», – ответил ей Муратоглу.