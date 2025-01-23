Киз о Соболенко: «Она так бесстрашно играет – и у нее получается это делать очень хорошо»

Мэдисон Киз прокомментировала предстоящий финал против Арины Соболенко.

Они разыграют титул Australian Open.

Соболенко ведет 4:1 в личке.

– Вернусь к грустному – помню, как вы проиграли Соболенко в полуфинале [US Open в 2023-м]...

– Спасибо (смеется).

– Не за что. Сомневались ли вы из-за этого в себе?

– Совру, если скажу, что нет. Я чувствовала, что был очень важный момент, и что я была так близка (матч завершился со счетом 6:0, 6:7(1), 6:7(5) – Спортс’’)... Поэтому поражение было бы очень тяжелым. Я чувствовала, что оставила там всю себя. Но все равно уехать вот так домой было очень тяжело. Потребовалось время, чтобы это зажило.

– Чем отличается игра против Арины?

– У нее впечатляющая психология и способность всегда идти вперед вне зависимости от счета. Это очень впечатляет. Она так бесстрашно играет – и у нее получается это делать очень хорошо. Думаю, это уникально.

От многих ждешь, что в сложные моменты они будут играть более сдержанно или пассивно, но не от нее. Она так делать не будет. Так что это еще и давит на ее соперниц – знаешь, что надо все время пытаться выиграть очко, потому что она никогда не будет пассивной и не подарит его.