Киз о Соболенко: «Она так бесстрашно играет – и у нее получается это делать очень хорошо»
Они разыграют титул Australian Open.
Соболенко ведет 4:1 в личке.
– Вернусь к грустному – помню, как вы проиграли Соболенко в полуфинале [US Open в 2023-м]...
– Спасибо (смеется).
– Не за что. Сомневались ли вы из-за этого в себе?
– Совру, если скажу, что нет. Я чувствовала, что был очень важный момент, и что я была так близка (матч завершился со счетом 6:0, 6:7(1), 6:7(5) – Спортс’’)... Поэтому поражение было бы очень тяжелым. Я чувствовала, что оставила там всю себя. Но все равно уехать вот так домой было очень тяжело. Потребовалось время, чтобы это зажило.
– Чем отличается игра против Арины?
– У нее впечатляющая психология и способность всегда идти вперед вне зависимости от счета. Это очень впечатляет. Она так бесстрашно играет – и у нее получается это делать очень хорошо. Думаю, это уникально.
От многих ждешь, что в сложные моменты они будут играть более сдержанно или пассивно, но не от нее. Она так делать не будет. Так что это еще и давит на ее соперниц – знаешь, что надо все время пытаться выиграть очко, потому что она никогда не будет пассивной и не подарит его.
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