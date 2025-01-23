Соболенко – Павлюченковой на предложение оплатить шоппинг или отдать матч: «Я лучше оплачу покупки 😂😂😂»
Арина Соболенко пообещала оплатить поход по магазинам Анастасии Павлюченковой.
Ранее первая ракетка мира обыграла Паулу Бадосу в полуфинале Australian Open и заявила, что она приглашает испанку на шоппинг, где купит ей «все, что она захочет».
В комментариях под постом Соболенко испанка еще раз сказала, что простит ее после «большого» подарка.
«Все, что захочешь, любовь моя ❤️😂❤️», – ответила Бадосе белоруска.
Анастасия Павлюченкова, которую Соболенко победила в четвертьфинале, тоже прокомментировала пост: «И для меня шоппинг 😂🙈».
АС: «Окей, девочки, у нас будет шоппинг по-крупному 😂😂😂».
АП: «Или ты можешь позволить нам выиграть – тебе решать 😂».
АС: «Я лучше оплачу покупки 😂😂😂».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @arynasabalenka
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