Соболенко – Павлюченковой на предложение оплатить шоппинг или отдать матч: «Я лучше оплачу покупки 😂😂😂»

Арина Соболенко пообещала оплатить поход по магазинам Анастасии Павлюченковой.

Ранее первая ракетка мира обыграла Паулу Бадосу в полуфинале Australian Open и заявила , что она приглашает испанку на шоппинг, где купит ей «все, что она захочет».

В комментариях под постом Соболенко испанка еще раз сказала , что простит ее после «большого» подарка.

«Все, что захочешь, любовь моя ❤️😂❤️», – ответила Бадосе белоруска.

Анастасия Павлюченкова, которую Соболенко победила в четвертьфинале, тоже прокомментировала пост: «И для меня шоппинг 😂🙈».

АС: «Окей, девочки, у нас будет шоппинг по-крупному 😂😂😂».

АП: «Или ты можешь позволить нам выиграть – тебе решать 😂».

АС: «Я лучше оплачу покупки 😂😂😂».