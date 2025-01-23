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Соболенко о победе над Бадосой, с которой дружит: «День-два она будет меня ненавидеть. А дальше сможем снова ходить по ресторанам, по магазинам»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Паулой Бадосой на Australian Open.

В полуфинале Соболенко выиграла 6:4, 6:2, уйдя в первом сете со счета 0:2, 0:40.

«Если честно, я не знаю. Серьезно – я просто готовилась к следующим геймам, о том гейме уже даже не думала. Но мне как-то удалось вытянуть этот очень важный гейм.Очень тяжелый матч против хорошей подруги. И я очень рада, что справилась».

Также она ответила, как абстрагируется от дружбы с Бадосой в их личных встречах.

«Не знаю. Думаю, после пары тяжелых битв мы поговорили и решили, что будем это отбрасывать. На корте мы обе очень хотим победить. Но что бы ни случилось на корте, мы останемся подругами.

Это тяжело, но мы договорились. Вроде бы хорошо получается. Надеюсь, она все еще моя подруга.

Уверена, ближайший час или день-два она будет меня ненавидеть. Но я спокойно к этому отношусь. А дальше мы сможем снова ходить по ресторанам, по магазинам.

Обещаю Пауле, что мы пойдем по магазинам и я куплю тебе все, что ты хочешь».

Опубликовала: Любовь Энина
logoАрина Соболенко
logoПаула Бадоса
logoAustralian Open
logoWTA
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