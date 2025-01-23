Бадоса о том, что попросит у Соболенко после поражения: «Что-то очень дорогое»
Паула Бадоса рассказала, что хочет в подарок от Арины Соболенко.
Первая ракетка мира пообещала, что купит Бадосе «все, что она захочет» после того, как обыграла ее в полуфинале Australian Open.
– Арина в интервью на корте сказала, что она позовет вас на шоппинг, на котором она будет платить. У вас есть идеи, что вы хотите получить?
– Что-то очень дорогое. Это должно быть что-то очень дорогое, потому что она, кажется, удвоила сейчас свои призовые. Так что деньги для нее не будут проблемой. Я подумаю (улыбается).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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