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Швентек после поражения в полуфинале Australian Open: «Я не могу сказать, что посыпалась, что точно должна была выиграть»

Ига Швентек поделилась эмоциями после поражения в полуфинале Australian Open.

Вторая ракетка мира уступила Мэдисон Киз – 7:5, 1:6, 6:7(8-10). У нее был матчбол при счете 6:5 в третьем сете.

– Как вы считаете, что повлияло на исход матча?

– Тяжело сказать, потому что все решали один-два мяча. Матч был длинным, все постоянно менялось. Но, думаю, в конце Мэдисон играла смело, она давила на меня в нужны моменты.

Я бы сказала, что я не чувствовала себя настолько же свободной, насколько была в предыдущих матчах в том, чтобы прибавлять в нужные моменты.

Во втором сете я просто перестала двигаться. А выиграть матч, не двигаясь, невозможно (смеется).

– [Киз] была более смелой, чем в ваши предыдущие встречи?

– Нет, она всегда рисковала, но сегодня это сработало (улыбается).

– Чувствовали ли вы, что матч был в ваших руках?

– Не совсем. Думаю, было 50/50. Я могла легко выигрывать очки на подаче, как и она – но когда надо было отыграться, то она использовала подачу, а я подавала не так хорошо. Это могло повлиять. Но разница с самого начала была минимальной.

Второй сет я вообще хотела забыть и просто вернуться к своей игре. А вот в первом и третьем я играла хорошо, в свой теннис, даже если не контролировала все на 100%, как в предыдущих матчах.

Я играла хорошо, но она – еще лучше. Я сделала все, что могла. Я не могу сказать, что посыпалась, что точно должна была выиграть.

Мэдисон абсолютно заслуженно вышла в финал.

– Насколько больно упустить матчбол, первый финал здесь и возможность вернуться на первую строчку рейтинга?

– Вам надо испытать это на себе, чтобы это узнать (улыбается).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Швентек
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