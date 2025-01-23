Швентек впервые проиграла сет на Australian Open-2025

Ига Швентек борется с Мэдисон Киз в полуфинале Australian Open.

Счет 7:5, 1:6, идет третий сет.

Полька проиграла партию впервые на этом турнире. По ходу второго сета она уступала 0:5. Партия продлилась 27 минут.

За пять предыдущих матчей на Australian Open Швентек отдала всего 14 геймов.

Жестокость Швентек на Australian Open – отдала 14 геймов в 5 матчах. Такого не было со времен Шараповой