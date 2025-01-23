Швентек впервые проиграла сет на Australian Open-2025
Ига Швентек борется с Мэдисон Киз в полуфинале Australian Open.
Счет 7:5, 1:6, идет третий сет.
Полька проиграла партию впервые на этом турнире. По ходу второго сета она уступала 0:5. Партия продлилась 27 минут.
За пять предыдущих матчей на Australian Open Швентек отдала всего 14 геймов.
Жестокость Швентек на Australian Open – отдала 14 геймов в 5 матчах. Такого не было со времен Шараповой
Опубликовала: Любовь Энина
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