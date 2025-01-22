Бен Шелтон: «На этой неделе я был немного шокирован тем, как вещатели обращались с игроками. Та история с мужчиной, который высмеивал Новака, не была единичной»

Бен Шелтон раскритиковал работу людей, берущих интервью у игроков на AO-2025.

«На этой неделе я был немного шокирован тем, как вещатели обращались с игроками. Та история с мужчиной, который высмеивал Новака, не была единичной. Я замечал такое с разными игроками, не только с собой. Например, Лернеру Тьену после матча с Медведевым говорили какие-то унизительные и неуважительные вещи.

Лично мне несколько парней в послематчевых интервью говорили вещи в духе: «Монфис настолько стар, что годится тебе в отцы. Может, он твой папа?» Или сегодня на корте: «Эй, Бен, каково это, когда независимо от того, с кем ты играешь в следующем матче, никто не будет за тебя болеть?»

Может быть, это и правда, но я не думаю, что такой комментарий уместен от парня, которого я никогда раньше в своей жизни не видел.

Бродкастеры должны помогать нам развивать наш спорт и помогать спортсменам, которые только что выиграли важный матч. Считаю, что было слишком много негатива. Думаю, это должно измениться».

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