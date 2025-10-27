  • Спортс
  • Рублев о выгорании: «20 с лишним лет без остановок впахивать... Это просто уже перенасыщение»
0

Андрей Рублев прокомментировал выход во второй круг «Мастерса» в Париже.

На старте он обыграл Джейкоба Фернли 6:1, 6:4.

– Только вчера мы с тобой говорили про выгорание, и сегодня – такая уверенная победа. Что произошло за ночь?

– Да ничего не произошло. Выгорание никуда не делось. Просто сегодня все сложилось, получилось играть в теннис – и все.

– Но эта победа придаст тебе уверенности и сил в дальнейшем?

– Здесь дело не в уверенности и не в силах. Одно дело, как бы... В общем, мне просто нужно отдохнуть. Потому что слишком много – 20 с лишним лет без остановок впахивать... Тут не в уверенности дело, просто нужно отдохнуть, и тогда все с уверенностью будет нормально. Это просто уже перенасыщение.

Выиграю здесь еще пару матчей – ну супер. Но глобально это ничего не изменит. Мне все равно нужно отдохнуть, чтобы не провалиться в следующем сезоне.

– У тебя, как я понимаю, новые струны были сегодня. В Вене были другие.

– Да.

– Они как-то помогли? Почему решил поменять?

– Сегодня все новое было – и струны, и ракетка тоже новая. Если честно, она только утром пришла.

У меня была проблема: мне очень нравились одни струны, которыми я играл несколько лет, но с начала этого года от них сильно стал болеть локоть. В какой-то момент боль стала такой, что я просто сказал: «Хватит мучиться, лучше поменять».

Пробовал разные варианты – все было не то. Потом на «Уимблдоне» попробовал другие, вроде понравились. Возможно, тогда просто кондиции подошли – трава, скорость, все сложилось. Но спустя пару месяцев понял, что вообще не могу ими играть.

Вот взял сейчас новые струны – вчера попробовал впервые, и, честно, понравилось. Было классно.

– Сейчас многие обсуждают календарь. Многие жалуются, у многих игроков травмы. Что ты об этом думаешь? Не стал ли он причиной твоего выгорания?

– Нет, точно не в календаре дело – дело во мне. Тяжело что-то сказать по этому поводу. Каждый судит по-своему, – сказал Рублев в интервью Дарье Левченко для канала BB Tennis.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал BB Tennis
