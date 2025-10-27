  • Спортс
  • Бублик о том, что не пожал руку Попырину: «Если человек, вешая два троса, не извиняется, а празднует... Любой адекватный на моем месте сделал бы то же самое»
23

Бублик о том, что не пожал руку Попырину: «Если человек, вешая два троса, не извиняется, а празднует... Любой адекватный на моем месте сделал бы то же самое»

Александр Бублик объяснил, почему не стал пожимать руку Алексею Попырину.

Инцидент произошел в матче первого круга «Мастерса» в Париже, где Бублик победил со счетом 6:4, 6:3.

– Многие обратили внимание на то, что ты не пожал руку Попырину после матча. Это было из-за того, что Леша не извинился за момент на брейк-поинте?

– Ну, ровно потому, что если человек, вешая два троса, не извиняется, а празднует, как будто бы он что-то выиграл… Не вижу просто даже в этом ничего такого. Считаю, что любой адекватный человек сделал бы то же самое на моем месте, то есть если я когда-то поступил бы также. Он может отпраздновать и потом извиниться.

Я не тот человек, который бы цеплялся за это, но за это извиняются. Есть кодекс, есть какой-то этикет. Если человек его не соблюдает, почему я должен соблюдать другой?

– Насколько здесь медленные корты на новой арене? Медведев на тренировках говорил, что очень медленно.

– Тут как не любит Даня, да. Правда, он говорит, что не любит, но играет финал Индиан-Уэллс каждый год и выигрывает его. Для меня эти корты – это, наверное, самый медленный индор, в котором я играл.

– Как тебе новая арена «Мастерса»?

– Я шесть лет играл на кортах Берси, они другие, потолок ниже, все абсолютно другое, но безусловно турнир сделал огромный апгрейд в этом году. И игроки, я думаю, что все согласятся, мы сравнили с тем, что было, это просто великолепный уровень, да. Но все равно привыкать нужно. Корты медленные, потолки высокие, пространства много, то есть абсолютно странные ощущения на корте. Но победа есть победа. Я рад, что я выиграл. Сезон длинный, он подходит к концу. И нужно оставаться спокойным и пытаться использовать свои шансы, – приводит слова Бублика «Чемпионат».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Бублик
logoАлексей Попырин
происшествия
logoRolex Paris Masters
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
