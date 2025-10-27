Стали известны игроки, которые получат бонусы за выступления на турнирах ATP 500

ATP выплатит игрокам бонусы за лучшие выступления на пятисотниках в этом сезоне.

Между шестью теннисистами распределят $3 млн. Карлос Алькарас за первое место получит свыше миллиона. Место Очки 1 Карлос Алькарас (Испания) 1930 2 Алекс де Минаур (Австралия) 1430 3 Александр Зверев (Германия) 1330 4 (Испания) 1240 5 (Италия) 1050 6 (Россия) 1030