Стали известны игроки, которые получат бонусы за выступления на турнирах ATP 500

ATP выплатит игрокам бонусы за лучшие выступления на пятисотниках в этом сезоне.

Между шестью теннисистами распределят $3 млн. Карлос Алькарас за первое место получит свыше миллиона.

Место Теннисист Очки
1 Карлос Алькарас (Испания) 1930
2 Алекс де Минаур (Австралия) 1430
3 Александр Зверев (Германия) 1330
4 Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 1240
5 Янник Синнер (Италия) 1050
6 Андрей Рублев (Россия) 1030
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @atptour
