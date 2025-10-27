Стали известны игроки, которые получат бонусы за выступления на турнирах ATP 500
ATP выплатит игрокам бонусы за лучшие выступления на пятисотниках в этом сезоне.
Между шестью теннисистами распределят $3 млн. Карлос Алькарас за первое место получит свыше миллиона.
|Место
|Теннисист
|Очки
|1
|Карлос Алькарас (Испания)
|1930
|2
|Алекс де Минаур (Австралия)
|1430
|3
|Александр Зверев (Германия)
|1330
|4
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|1240
|5
|Янник Синнер (Италия)
|1050
|6
|Андрей Рублев (Россия)
|1030
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @atptour
