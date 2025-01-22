Синнер о быстром восстановлении: «У меня очень опытная команда, которая понимает всю ситуацию, возможно, даже лучше меня»

Янник Синнер оценил победу над Алексом де Минауром в 1/4 финала Australian Open.

Он обыграл австралийца 6:3, 6:2, 6:1.

«Сегодня у меня все получалось. В такие дни, когда ты рано делаешь брейк в каждом сете, становится чуть легче. Но он боец, очень сильный игрок. Я знаю, что многие пришли поболеть за него – но спасибо, что были справедливы. Это была потрясающая атмосфера и отличный матч.

Мы с Алексом хорошо друг друга знаем, в прошлом году много играли. И мы стараемся изучить игру друг друга, как можно лучше подготовиться. В таком матче все очень быстро может измениться – если я чуть-чуть сбавлю, он может использовать возможность. Так что я доволен своим выступлением».

Также Синнер рассказал, как восстанавливался после физических проблем в предыдущем матче.

«Вчера я провел очень легкий день – я всего 30-40 минут потренировался с тренерами. Если бы не те проблемы, то я бы потренировался минут на 30 подольше. Может быть, сходил бы в зал. Но вообще все зависит от состояния.

У меня очень опытная команда, которая понимает всю ситуацию, возможно, даже лучше меня. Я уже довольно давно играю в теннис, но все равно на них полагаюсь.

Если говорить о физическом состоянии, то в молодости ты очень быстро восстанавливаешься (смеется) . И, как я уже говорил, я люблю спать, стараюсь как можно больше отдыхать. Сейчас для меня важнее всего отдых, восстановление – чтобы быть готовым к выходу на корт».