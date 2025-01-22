Синнер второй год подряд вышел в полуфинал Australian Open
Янник Синнер вышел в 1/2 финала Australian Open.
В четвертьфинале он обыграл Алекса де Минаура 6:3, 6:2, 6:1.
Итальянец вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» пятый раз в карьере и второй – в Мельбурне.
23-летний итальянец вышел в 1/2 Australian Open второй год подряд. Он самый молодой игрок с таким достижением с 2009 года. В 2008-м и 2009-м турнир выиграл Рафаэль Надаль. На момент второго полуфинала ему было 22 года.
За место в финале действующий чемпион сыграет с Беном Шелтоном.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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