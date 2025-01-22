Синнер второй год подряд вышел в полуфинал Australian Open

Янник Синнер вышел в 1/2 финала Australian Open.

В четвертьфинале он обыграл Алекса де Минаура 6:3, 6:2, 6:1.

Итальянец вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» пятый раз в карьере и второй – в Мельбурне.

23-летний итальянец вышел в 1/2 Australian Open второй год подряд. Он самый молодой игрок с таким достижением с 2009 года. В 2008-м и 2009-м турнир выиграл Рафаэль Надаль. На момент второго полуфинала ему было 22 года.

За место в финале действующий чемпион сыграет с Беном Шелтоном.