Кейхилл ответил, будет ли работать с другим игроком после ухода из команды Синнера
Даррен Кейхилл высказался о скором уходе из команды Янника Синнера.
Он дал интервью Барбаре Шетт перед четвертьфиналом Australian Open между Синнером и Алексом де Минауром.
«У Синнера впереди три, четыре, пять лет на самом высоком уровне. И он находится в отличных руках – Симоне Ваньоцци проделывает фантастическую работу.
Вернусь ли я к работе, если поступит предложение от другого игрока? Только если ты [Шетт] тоже вернешься».
Напомним, Кейхилл перестанет работать с итальянцем в конце этого сезона.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: corrieredellosport.it
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