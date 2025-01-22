Кейхилл ответил, будет ли работать с другим игроком после ухода из команды Синнера

Даррен Кейхилл высказался о скором уходе из команды Янника Синнера.

Он дал интервью Барбаре Шетт перед четвертьфиналом Australian Open между Синнером и Алексом де Минауром.

«У Синнера впереди три, четыре, пять лет на самом высоком уровне. И он находится в отличных руках – Симоне Ваньоцци проделывает фантастическую работу.

Вернусь ли я к работе, если поступит предложение от другого игрока? Только если ты [Шетт] тоже вернешься».

Напомним, Кейхилл перестанет работать с итальянцем в конце этого сезона.