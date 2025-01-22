Наварро о том, что судья не заметила двойной отскок в матче со Швентек: «У нас должна быть возможность брать повтор после розыгрыша»

Эмма Наварро прокомментировала судейскую ошибку в матче с Игой Швентек.

Ева Асдераки не заметила двойной отскок после удара польки. В итоге Наварро уступила 1:6, 2:6.

– Эмма, проясните тот момент при счете 2:2. Я не расслышал, вы попросили Еву посмотреть видеоповтор, но она сказала, что не может? Я слышал, как вы говорили на переходе: «Вы что, не видели момент на большом экране?» Что вы ей сказали?

– Я не остановила розыгрыш. Я сделала следующий удар, поэтому уже не могла посмотреть повтор. После розыгрыша я спросила ее, могу ли запросить повтор, и она ответила, что нет, потому что я продолжила игру.

– Считаете ли вы справедливым то, что игроки должны сами останавливаться в середине розыгрыша? Потому что в моменте вы все поняли, но при этом пытались бороться против одной из лучших теннисисток в мире. Как вы думаете, должны ли разрешить просмотр повтора после розыгрыша?

– Да, я думаю, это должны разрешить даже если ты продолжил играть. Все случилось так быстро. Ты бьешь по мячу, она отвечает, и ты такая: «Получается, я играю». И где-то в голове сидит: «Окей, может, я все равно смогу взять этот розыгрыш, хоть отскок и не заметили. Будет обидно остановить розыгрыш, а потом узнать, что двойного отскока не было». Да, это тяжело. Думаю, у нас должна быть возможность брать повтор после розыгрыша.

– Вините ли вы соперницу в том, что во время всех этих событий она сама не заявила о двойном отскоке? Не кажется ли вам немного глупым то, что через десять секунд все могут увидеть этот двойной отскок на экране и что весь стадион это знает, но при этом ничего не изменилось?

– Как я уже сказала, все произошло очень быстро. Не знаю, поняла она или нет. В конечном счете решение принимает судья на вышке. Что есть, то есть. Сложно кого-то винить, решение непростое. Думаю, правила должны быть другими, чтобы мы могли принять решение после.

Жестокость Швентек на Australian Open – отдала 14 геймов в 5 матчах. Такого не было со времен Шараповой