  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Наварро о том, что судья не заметила двойной отскок в матче со Швентек: «У нас должна быть возможность брать повтор после розыгрыша»
3

Наварро о том, что судья не заметила двойной отскок в матче со Швентек: «У нас должна быть возможность брать повтор после розыгрыша»

Эмма Наварро прокомментировала судейскую ошибку в матче с Игой Швентек.

Ева Асдераки не заметила двойной отскок после удара польки. В итоге Наварро уступила 1:6, 2:6.

– Эмма, проясните тот момент при счете 2:2. Я не расслышал, вы попросили Еву посмотреть видеоповтор, но она сказала, что не может? Я слышал, как вы говорили на переходе: «Вы что, не видели момент на большом экране?» Что вы ей сказали?

– Я не остановила розыгрыш. Я сделала следующий удар, поэтому уже не могла посмотреть повтор. После розыгрыша я спросила ее, могу ли запросить повтор, и она ответила, что нет, потому что я продолжила игру.

– Считаете ли вы справедливым то, что игроки должны сами останавливаться в середине розыгрыша? Потому что в моменте вы все поняли, но при этом пытались бороться против одной из лучших теннисисток в мире. Как вы думаете, должны ли разрешить просмотр повтора после розыгрыша?

– Да, я думаю, это должны разрешить даже если ты продолжил играть. Все случилось так быстро. Ты бьешь по мячу, она отвечает, и ты такая: «Получается, я играю». И где-то в голове сидит: «Окей, может, я все равно смогу взять этот розыгрыш, хоть отскок и не заметили. Будет обидно остановить розыгрыш, а потом узнать, что двойного отскока не было». Да, это тяжело. Думаю, у нас должна быть возможность брать повтор после розыгрыша.

– Вините ли вы соперницу в том, что во время всех этих событий она сама не заявила о двойном отскоке? Не кажется ли вам немного глупым то, что через десять секунд все могут увидеть этот двойной отскок на экране и что весь стадион это знает, но при этом ничего не изменилось?

– Как я уже сказала, все произошло очень быстро. Не знаю, поняла она или нет. В конечном счете решение принимает судья на вышке. Что есть, то есть. Сложно кого-то винить, решение непростое. Думаю, правила должны быть другими, чтобы мы могли принять решение после.

Жестокость Швентек на Australian Open – отдала 14 геймов в 5 матчах. Такого не было со времен Шараповой

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Наварро
logoAustralian Open
logoИга Швентек
logoЭмма Наварро
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Судья ошиблась в пользу Швентек в матче с Наварро
21сегодня, 04:41Фото
Швентек повторила лучший результат на Australian Open
5сегодня, 04:23
Рекомендуем
Главные новости
Синнер о физическом состоянии: «На корте чувствовал себя хорошо. Уверен, что через пару дней буду полностью в порядке»
1сегодня, 19:44
Australian Open. 1/2 финала. Соболенко сыграет с Бадосой, Швентек – с Киз
3сегодня, 18:59
Швентек о матче против Киз: «Она любит играть интенсивно и очень быстро, но я буду проявлять инициативу» 
сегодня, 18:42
Роддик о Монфисе: «Он будто переборол мысли о том, какая у него могла бы быть карьера»
3сегодня, 17:41
Синнер не отдал ни сета Шелтону за последние 4 матча
11сегодня, 16:45
Швентек о том, что Наварро назвала ее «безжалостной»: «Может, я так выгляжу, но у меня нет такой цели»
9сегодня, 16:07
Де Минаур о Синнере: «Аура вокруг него сложилась из того, что он победил всех»
5сегодня, 15:16
Де Минаур болельщику, который раскритиковал его игру против Синнера: «Как жаль, что ты с ним не сыграешь – ты бы точно лучше себя показал»
16сегодня, 14:39
Швентек ведет у Киз 4:1 в личке перед полуфиналом Australian Open
9сегодня, 14:17
Новак Джокович: «Люди постоянно пытаются принизить мои достижения, но это мотивирует доказывать, что я все еще могу выигрывать»
68сегодня, 13:39
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
1сегодня, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем