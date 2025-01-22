Судья ошиблась в пользу Швентек в матче с Наварро

Судья Ева Асдераки ошиблась в пользу Иги Швентек в 1/4 финала Australian Open.

При счете 6:1, 2:2 против Эммы Наварро полька подавала и на геймболе Наварро укоротила. Швентек ударила по мячу после второго отскока.

Наварро в итоге проиграла размен и гейм. После этого Швентек не отдала ни одного гейма до конца матча.

На Australian Open есть возможность посмотреть видеоповтор спорного момента, но Наварро не смогла ею воспользоваться – для этого она должна была остановить розыгрыш после удара Швентек . Она этого не сделали, и момент посчитали заигранным.