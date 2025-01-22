Швентек повторила лучший результат на Australian Open
Ига Швентек вышла в полуфинал Australian Open.
Вторая ракетка мира обыграла Эмму Наварро – 6:1, 6:2.
Швентек второй раз вышла в полуфинал Australian Open – первый был в 2022-м, и она тогда проиграла Даниэль Коллинс.
Всего это будет седьмой полуфинал Швентек на турнирах «Большого шлема». На ее счету пять титулов – Australian Open-2022 был единственным случаем, когда она вошла в четверку лучших, но не выиграла трофей.
По ходу Australian Open-2025 Швентек проиграла всего 14 геймов. Это ее лучший результат на пути к полуфиналу ТБШ.
Дальше полька сыграет с Мэдисон Киз.
Опубликовал: Павел Ниткин
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