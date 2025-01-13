Джокович о работе с Марреем: «Мне не нужно ничего объяснять: он и так понимает, что я испытываю»

Новаку Джоковичу понравился первый матч под руководством Энди Маррея.

– Энди умеет анализировать игру и может давать обратную связь – это повлияло на его приглашение в команду? Поделитесь инсайдами: что он вам сегодня советовал?

– К сожалению, нет, это останется между нами. Мы стараемся много общаться на корте и за его пределами. Мы разговаривали перед разминкой, перед матчем; за пять минут до пресс-конференции мы обсуждали матч, мое состояние, его мнение о моей игре и о том, над чем нужно поработать на тренировке. Общение – ключ к взаимопониманию и рабочему плану.

Мы провели друг с другом не так много времени и пока только узнаем друг друга. Это был наш первый совместный матч, и мне нравится, что Энди в моей команде. С этого года тренеры сидят прямо на корте, и благодаря этому я лучше его слышу.

Несколько раз я подходил к Энди, спрашивал его. Он давал мне обратную связь, подсказывал и делился мнением. Это важно. Мне нравится разговаривать с Энди. Он знает теннис как никто другой. Он легенда нашего спорта. Он понимает, через какие взлеты и падения ты проходишь на корте не только в плане игры, но и в плане психологии и физического состояния.

Мне не нужно ничего объяснять: он и так понимает, что я испытываю. В такие моменты на корте разворачивается настоящая битва. Конечно, он хочет, чтобы я был заряжен, тряс кулаком и всячески заводил себя. Мне кажется, он сегодня отлично справился. Он несколько раз вставал, меня подбадривал и поддерживал. Мне понравилось. Он отличный парень. Очень приятно, что он в моей команде.