Соболенко первой в XXI веке выиграла на Australian Open 19 матчей подряд
Арина Соболенко выиграла на Australian Open 19-й матч подряд.
Сегодня она вышла в полуфинал, обыграв Анастасию Павлюченкову (6:2, 2:6, 6:3).
Соболенко – чемпионка двух предыдущих Australian Open.
Она первая после Мартины Хингис с такой победной серией на женском Australian Open. Швейцарка в период с 1997-го по 2000-й выиграла в Мельбурне 27 матчей подряд (титулы 1997-1999 и финал-2000).
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
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