Соболенко первой в XXI веке выиграла на Australian Open 19 матчей подряд

Арина Соболенко выиграла на Australian Open 19-й матч подряд.

Сегодня она вышла в полуфинал, обыграв Анастасию Павлюченкову (6:2, 2:6, 6:3).

Соболенко – чемпионка двух предыдущих Australian Open.

Она первая после Мартины Хингис с такой победной серией на женском Australian Open . Швейцарка в период с 1997-го по 2000-й выиграла в Мельбурне 27 матчей подряд (титулы 1997-1999 и финал-2000).