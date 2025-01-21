Бадоса о выходе в 1/2 Australian Open: «Год назад я думала, что мне, возможно, придется завершить карьеру из-за травмы спины»
Паула Бадоса прокомментировала выход в полуфинал Australian Open.
Она обыграла Коко Гауфф со счетом 7:5, 6:4 и вернется в топ-10.
«Это эмоциональный момент. Вы же знаете, что я эмоциональный человек.
По-моему, у меня получилось показать свою игру. В начале Коко показывала безумный теннис, но я очень горжусь уровнем, который сегодня продемонстрировала.
Я очень много пережила. В прошлом я была одной из лучших теннисисток мира, но сейчас я еще лучше – более зрелая, лучше справляюсь с эмоциями. Не всегда – но иногда (смеется).
Год назад я думала, что мне, возможно, придется завершить карьеру из-за травмы спины. А теперь я играю с лучшими в мире – и побеждаю, выхожу в полуфинал. Год назад я и представить такого не могла».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: интервью Бадосы на корте
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