Бадоса о выходе в 1/2 Australian Open: «Год назад я думала, что мне, возможно, придется завершить карьеру из-за травмы спины»

Паула Бадоса прокомментировала выход в полуфинал Australian Open.

Она обыграла Коко Гауфф со счетом 7:5, 6:4 и вернется в топ-10.

«Это эмоциональный момент. Вы же знаете, что я эмоциональный человек.

По-моему, у меня получилось показать свою игру. В начале Коко показывала безумный теннис, но я очень горжусь уровнем, который сегодня продемонстрировала.

Я очень много пережила. В прошлом я была одной из лучших теннисисток мира, но сейчас я еще лучше – более зрелая, лучше справляюсь с эмоциями. Не всегда – но иногда (смеется).

Год назад я думала, что мне, возможно, придется завершить карьеру из-за травмы спины. А теперь я играю с лучшими в мире – и побеждаю, выхожу в полуфинал. Год назад я и представить такого не могла».