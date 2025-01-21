Бадоса вернется в топ-10
Паула Бадоса вернется в топ-10 по итогам Australian Open.
Она гарантировала себе это за счет выхода в полуфинал.
Бадоса будет девятой, если проиграет в 1/2, седьмой или восьмой – если выйдет в финал (в зависимости от соперницы), и точно седьмой – если возьмет титул.
В 2022-м Бадоса была второй ракеткой мира.
Опубликовал: Павел Ниткин
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