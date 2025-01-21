Паула Бадоса вернется в топ-10 по итогам Australian Open.

Она гарантировала себе это за счет выхода в полуфинал.

Бадоса будет девятой, если проиграет в 1/2, седьмой или восьмой – если выйдет в финал (в зависимости от соперницы), и точно седьмой – если возьмет титул.

В 2022-м Бадоса была второй ракеткой мира.