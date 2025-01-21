Бадоса впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»
Паула Бадоса вышла в полуфинал Australian Open.
Испанка обыграла третью ракетку мира Коко Гауфф – 7:5, 6:4. Для Бадосы это первая в карьере победа над теннисисткой топ-10 на турнирах «Большого шлема».
Она впервые в карьере вышла в полуфинал ТБШ.
Дальше Бадоса сыграет с Ариной Соболенко или Анастасией Павлюченковой.
Опубликовал: Павел Ниткин
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