Шелтон на отказе Монфиса третий раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема»
22-летний Бен Шелтон вышел в третий четвертьфинал «Большого шлема».
Гаэль Монфис снялся при счете 6:7(3), 7:6(3), 6:7(2), 0:1 из-за проблем со стопой. Француз 25-й раз в карьере не смог доиграть матч – это антирекорд тура.
Шелтон второй раз за три сезона сыграет в 1/4 Australian Open. За место в полуфинале он поборется с Лоренцо Сонего.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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