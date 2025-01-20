Шелтон на отказе Монфиса третий раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

22-летний Бен Шелтон вышел в третий четвертьфинал «Большого шлема».

Гаэль Монфис снялся при счете 6:7(3), 7:6(3), 6:7(2), 0:1 из-за проблем со стопой. Француз 25-й раз в карьере не смог доиграть матч – это антирекорд тура.

Шелтон второй раз за три сезона сыграет в 1/4 Australian Open. За место в полуфинале он поборется с Лоренцо Сонего.